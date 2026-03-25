アップル（Apple）は、企業向けの新しいオールインワン・プラットフォーム「Apple Business」を発表した。 デバイス管理、ビジネス用メール、カレンダー、カスタムドメインのサポートなどを統合したサービスで、4月14日から日本を含む200以上の国と地域で提供が開始される。 デバイス管理と業務ツールを統合 「Apple Business」は、企業のデバイス管理やアプリ配布、