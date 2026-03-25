百貨店大手のそごう・西武が東京都渋谷区の西武渋谷店を２０２６年９月末に閉店する方針を固めたことが分かった。周辺の商業施設との競争激化で収益力が低下しており、渋谷エリアの再開発を巡り土地・建物の所有者と賃貸借契約で合意できなかった。関係者によると、閉店対象となるのは地下２階から８階までの「Ａ館」と１０フロアで構成される「Ｂ館」。西武池袋本店と並ぶ都内の主力店舗として位置づけられた渋谷店は、百貨店