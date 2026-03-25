俳優の高知東生が２５日までにＸ（旧ツイッター）を更新。元タレントの万引き事件に言及した。元タレントの坂口杏里容疑者の万引きに関するものと思われる。坂口容疑者は１７日、東京都八王子市のコンビニでサンドイッチ１個（約３００円）を万引きしたとして、警視庁高尾署に窃盗の疑いで現行犯逮捕されていた。高知は「３００円の万引きで捕まった元タレントさんの件。まだ勾留されているというが余罪があるのか？」と投稿