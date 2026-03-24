ジェイコムウエスト（J:COM）と天王寺動物園は3月16日、J:COM BS（BS 260ch）での天王寺動物園応援番組放送開始を記念したイベント「『てんのうじどうぶつえんのZOOっとテレビ』presents 第3回 ZOOっとテレビまつり」を3月28日に天王寺動物園（大阪市天王寺区）で開催する。開催時間は10:30〜15:30（予定）。てんのうじどうぶつえんのZOOっとテレビイベントでは、「ひとにも動物にもやさしい1日に」をテーマに、いのちの尊さや地球