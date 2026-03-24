俳優の岡田将生（36）が、21日、Instagramのストーリーズを更新。赤ちゃんの写真を公開し、反響が寄せられている。【映像】夫婦の密着ショット＆赤ちゃんの写真2024年11月、俳優の高畑充希（34）との結婚を発表した岡田。2025年2月には、Instagramでフランス・パリを訪れた際の仲むつまじい夫婦ショットを公開し、「へ？！！！サラッと本邦初公開！！？」「ラブラブ2ショット、こっちまで幸せな気分に！」と話題になっていた。