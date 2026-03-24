現在ダイソーの姉妹店スリーピーでは、あの「リカちゃん」シリーズのグッズが展開中。初コラボとなる今回はたくさんのアイテムが登場していますが、特にボストン風チャーム付きエコバッグは見逃せません！子供の頃に遊んだリカちゃんの小物を、そのまま大きくしたような見た目にキュン♡バッグも使いやすくて便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：チャーム付エコバッグ、ボストン風、BL（リカちゃん）価格：