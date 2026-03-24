100均姉妹店がついに初コラボ！懐かしい小物そっくりでキュン♡使いやすさも◎な可愛いグッズ
商品情報
商品名：チャーム付エコバッグ、ボストン風、BL（リカちゃん）
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：45cm×57cm
販売ショップ：スリーピー
JANコード：4550480974613
スリーピー初のコラボ！可愛すぎる「リカちゃん」シリーズのグッズが登場♡
現在、ダイソー姉妹店スリーピーでは、3世代にわたり愛される国民的キャラクター「リカちゃん」シリーズのグッズが展開中！初のコラボレーションとなる今回は、さまざまなアイテムが登場しています。
その中でも、特に気になるアイテムをゲットしてきました！『チャーム付エコバッグ、ボストン風、BL（リカちゃん）』をご紹介します。
こちらは、ミニサイズのボストンバッグ風チャーム付きのエコバッグ。価格は550円（税込）です。
ボストン風チャームの中にはエコバッグが収納されています。
子供の頃に遊んだリカちゃんの小物を、そのまま大きくしたような見た目にキュンとしてしまいます♡
ちなみに全部で4種類展開されており、キャリーケース風の商品もありました。
中のエコバッグは意外と小ぶり。
サイズは約45cm×57cmで、日々のお買い物や、コンビニでのちょっとしたお買い物にちょうどいい大きさです。
とにかくデザインが大優勝！大人が使いやすい、上品で華やかなデザインになっています。
ちなみに初コラボとなる今回は、フランスの街並みやエスプリを感じさせる小粋なデザインをベースに展開されているとのこと。
フランスでの旅を満喫する、おめかしした可愛らしいリカちゃんを収めたような、フォト風デザインになっていておしゃれです♡
日々のお買い物にちょうどいいサイズ感で使いやすい！
コンパクトサイズではありますが、1Lパックのお茶、各1kgの小麦粉とお米が入りました。
それでもまだ余裕があり、プラスアルファ入れられそうです。
週末のまとめ買いには少し物足りないとは思いますが、毎日の買い物であれば充分戦力になります！
何より、バッグチャーム感覚で持ち歩けるのがとても良いです！
メインバッグにキーホルダーのように取り付けて持ち運べます。
また、薄くて折りたたみやすく、収納しやすいのも気に入りました。
今回は、スリーピーの『チャーム付エコバッグ、ボストン風、BL（リカちゃん）』をご紹介しました。
他にもさまざまなアイテムが登場しているので、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。