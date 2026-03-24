100均姉妹店がついに初コラボ！懐かしい小物そっくりでキュン♡使いやすさも◎な可愛いグッズ

現在ダイソーの姉妹店スリーピーでは、あの「リカちゃん」シリーズのグッズが展開中。初コラボとなる今回はたくさんのアイテムが登場していますが、特にボストン風チャーム付きエコバッグは見逃せません！子供の頃に遊んだリカちゃんの小物を、そのまま大きくしたような見た目にキュン♡バッグも使いやすくて便利ですよ。

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商品情報

商品名：チャーム付エコバッグ、ボストン風、BL（リカちゃん）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：45cm×57cm

販売ショップ：スリーピー

JANコード：4550480974613

スリーピー初のコラボ！可愛すぎる「リカちゃん」シリーズのグッズが登場♡

現在、ダイソー姉妹店スリーピーでは、3世代にわたり愛される国民的キャラクター「リカちゃん」シリーズのグッズが展開中！初のコラボレーションとなる今回は、さまざまなアイテムが登場しています。

その中でも、特に気になるアイテムをゲットしてきました！『チャーム付エコバッグ、ボストン風、BL（リカちゃん）』をご紹介します。

こちらは、ミニサイズのボストンバッグ風チャーム付きのエコバッグ。価格は550円（税込）です。

ボストン風チャームの中にはエコバッグが収納されています。

子供の頃に遊んだリカちゃんの小物を、そのまま大きくしたような見た目にキュンとしてしまいます♡

ちなみに全部で4種類展開されており、キャリーケース風の商品もありました。

中のエコバッグは意外と小ぶり。

サイズは約45cm×57cmで、日々のお買い物や、コンビニでのちょっとしたお買い物にちょうどいい大きさです。

とにかくデザインが大優勝！大人が使いやすい、上品で華やかなデザインになっています。

ちなみに初コラボとなる今回は、フランスの街並みやエスプリを感じさせる小粋なデザインをベースに展開されているとのこと。

フランスでの旅を満喫する、おめかしした可愛らしいリカちゃんを収めたような、フォト風デザインになっていておしゃれです♡

日々のお買い物にちょうどいいサイズ感で使いやすい！

コンパクトサイズではありますが、1Lパックのお茶、各1kgの小麦粉とお米が入りました。

それでもまだ余裕があり、プラスアルファ入れられそうです。

週末のまとめ買いには少し物足りないとは思いますが、毎日の買い物であれば充分戦力になります！

何より、バッグチャーム感覚で持ち歩けるのがとても良いです！

メインバッグにキーホルダーのように取り付けて持ち運べます。

また、薄くて折りたたみやすく、収納しやすいのも気に入りました。

今回は、スリーピーの『チャーム付エコバッグ、ボストン風、BL（リカちゃん）』をご紹介しました。

他にもさまざまなアイテムが登場しているので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。