“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。ⒸWAKEONE【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！4月のピックアップアーティストとして、グローバルオーディション番組から誕生した大注目のグループ・ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が登場する。今年1月に韓国デビューしたばかりの8人を、若井滉斗（Mrs. GREEN