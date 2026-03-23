【新華社北京3月23日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記は23日、河北省雄安新区を訪れ、先行開発区（啓動区）の建設・発展状況や中国華能集団、北京第四中学雄安校区を視察した。雄安新区の建設・発展状況を把握し、北京の非首都機能分散プロジェクトの一環として移転した機関や建設中の機関の幹部・職員代表をねぎらった。