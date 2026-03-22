建築費の高騰が止まらない。インフレが進む中、マンションを建てる費用を示す「建築費指数」は１月に過去最高を更新した。こうした状況下、不動産デベロッパーは採算が見込める都心物件に経営資源を集中。都内では２億円を軽く上回るような新築物件が次々と発表されている一方、はしごを外された形となっているのは郊外のマンションだ。業界最大手のトップは「郊外のマーケットは崩壊していく可能性がある」と述べ、次