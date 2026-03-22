歌手の浜崎あゆみ（47）が20日、Instagramを更新。リハーサル中の真剣な表情や力尽きた様子を公開した。【映像】浜崎あゆみ、“ぴっちぴち”息子の服を着た姿2人の男の子を育てる母親でもある浜崎。Instagramには着物姿で写る親子ショットや、「息子用の120cmです！ 素で自分のと思って着たらぴっちぴちでした」と、息子の服を着てトレーニングする姿を公開している。浜崎あゆみ、リハ中の様子を公開20日の投稿では、「