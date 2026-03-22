NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で、京都に進出した織田信長が描かれた。しかし、信長より20年早く畿内を制し、「最初の天下人」と呼ぶべき戦国武将がいた。教科書にその名はない。大河ドラマの主役を張れるほどの人物なのに、なぜ歴史に埋もれたのか。江戸文化風俗研究家の小林明さんが読み解く――。■信長より20年早く畿内を制した武将「豊臣兄弟！」3月15日放送回に、三好三人衆と松永久秀が登場した。この4人は一時期畿内を支配