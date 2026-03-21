スピードスケート女子で五輪２大会連続メダリストの高木菜那さんが２１日放送のラジオ、ＪＦＮ系列「ＦｒｏｍＡｔｈｌｅｔｅ」に出演。「美帆が家にいる」などと話し、近況を報告した。この日の放送で聴取者から募集したお題は、この時期にありがちな引っ越しや入学などの人生における「一大イベント」。共演する競泳男子の萩野公介氏らから問われた菜那さんが挙げたのは「２人で生活するのも一大イベント」と妹で今季限りで