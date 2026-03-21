スピードスケート女子で五輪２大会連続メダリストの高木菜那さんが２１日放送のラジオ、ＪＦＮ系列「Ｆｒｏｍ Ａｔｈｌｅｔｅ」に出演。「美帆が家にいる」などと話し、近況を報告した。

この日の放送で聴取者から募集したお題は、この時期にありがちな引っ越しや入学などの人生における「一大イベント」。共演する競泳男子の萩野公介氏らから問われた菜那さんが挙げたのは「２人で生活するのも一大イベント」と妹で今季限りで現役を引退した美帆さんとの同居。「一緒に住むのは久しぶり。だって高校生以来とか。（現役時代は）合宿とかで一緒のホテルとか同部屋とかあったけど。家では」と妹との生活は十数年ぶりだという。

そんな姉妹の生活では「ステッパー買いました。美帆が急に買おうと言ってきて」とトレーニング器具を購入。読書をしたりテレビを見たりしながら運動できるもので「太らない対策をやりたいって言って買ったんだけど。あれで本当に痩せられるのか」と菜那さん。また「きのう棚の中、きれいにしてくれて『ありがとう』って。あしたゴミ（回収）の日だから」と家事の様子も明かした。

美帆さんは２月のミラノ・コルティナ五輪で銅メダル３個を獲得。五輪通算のメダル数を金２個を含む１０個に伸ばした。３月の世界選手権（オランダ）を最後に現役を退いた。