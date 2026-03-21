【その他の画像・動画等を元記事で観る】 所ジョージと佐藤栞里がMCを務める『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！3時間スペシャル』が、3月21日19時から日本テレビで放送。ロケゲストとして永瀬廉（King & Prince）、大橋和也（なにわ男子）が登場する。 また、スタジオゲストとしてホラン千秋、戸塚純貴、横尾渉（Kis-My-Ft2）、タイムマシーン3号が出演する。 ■「所ジョージが行く！ダーツの旅in