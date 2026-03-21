インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「憧れるかっこいい名字」ランキングを投票で募っています。2026年3月19日時点で集まった402票でのランキングを紹介します。【画像】意外な《名字》もランクイン？TOP10を全部見る！3位は「伊集院（いじゅういん）」でした。回答者からは「かっこいいイメージが強く、響きもすてきだなと思っています。こんな名