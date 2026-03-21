インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「憧れるかっこいい名字」ランキングを投票で募っています。2026年3月19日時点で集まった402票でのランキングを紹介します。

【画像】意外な《名字》もランクイン？ TOP10を全部見る！

3位は「伊集院（いじゅういん）」でした。回答者からは「かっこいいイメージが強く、響きもすてきだなと思っています。こんな名字になりたかった」「アニメや漫画のキャラクターとして登場しそうな名字で憧れる」といった声が寄せられていました。

2位には「朝霧（あさぎり）」がランクイン。「朝の霧というのは漢字からイメージを持つことができ、キリッとしたような凛（りん）としたイメージを持つのでかっこよく感じる」「芸名のような名字で、ドラマの役名や宝塚（歌劇団）の名前にありそう。かっこいいです」などのコメントが見られました。

そして、1位は「十六夜（いざよい）」でした。「十六夜と書いて『いざよい』なんてかっこよすぎる！ 歌の歌詞にも出てきそう。おしゃれだし日本的で憧れる」「響きがとてもおしゃれでかっこいいし、自己紹介したら1回で覚えてもらえそうだから、うらやましい」などの回答が集まっていました。