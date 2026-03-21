会社帰りの夕方、駅前の歩道を歩いていたDさん（50代）は、背後から来た電動キックボードと接触し転倒しました。膝はすりむき、バッグの中のスマホも割れていました。【写真】信号無視、交差点内で蛇行運転、全員ノーヘル？悪質極まりない電動キックボードの集団危険走行振り返ると、キックボードの運転者はそこで呆然と立ち尽くしていました。Dさんは驚きと不安、そして怒りが入り混じるなか「電動キックボードって歩道を走って