燃え尽き症候群とは、仕事やスポーツなどに高いモチベーションを保って取り組んできた人が、まるで燃え尽きたように意欲を失って精神的に消耗してしまうことを指します。中間管理職や中堅社員は特に燃え尽き症候群になりやすいとのことで、マンチェスター・メトロポリタン大学のリーダーシップ開発担当上級講師であるケイティ・グリーン氏博士がその理由や対策を解説しました。Why mid-career is such a dangerous time for burnou