3月19日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ラブホテルに行って本音を話してもらう人気企画「本音はベッドの上で」の後半戦を開催。そのなかでタレント・俳優の中井大が、近況を明かす場面があった。【写真】「会えない時間が会いたい時間になる」名言が刺さる紅しょうが・稲田同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛