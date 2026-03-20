2026年3月20日、韓国メディア・国民日報は、トランプ大統領と高市首相が19日にホワイトハウスで会談し、ホルムズ海峡の封鎖問題などについて協議したと伝えた。記事によると、トランプ大統領はイラン情勢を巡り、「日本には米軍4万5000人が駐留しており、われわれは日本に多くの費用を費やしてきたため、日本が（今回の戦争に）関与することを期待する」と述べ、日本の役割拡大を求めた。これに対し高市首相は、「イランの核保有は