松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、新商品「創業ビーフ牛タンカレー」を3月24日午前10時から販売します。【画像】「え！ 本当にうまトマがのってる！」《6品》全部見る！「創業ビーフ牛タンカレー」は、創業当時から親しまれる、じっくりと炒めたタマネギの甘みと、スパイスの香りが広がる奥深い味わいの定番商品「創業ビーフカレー」に、やわらかく煮込んだ牛タンを加えた商品です。また、新