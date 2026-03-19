１９日の東京株式市場は再びリスク回避ムードに染まり、日経平均株価は大きく下値を探る展開を余儀なくされそうだ。前日に１５００円を超える急伸をみせ５万５０００円台を回復したが、きょうはその上昇分を一気に吐き出すような状況も考えられる。前日はアジア株市場がほぼ全面高に買われたものの、欧州株市場の取引後半から流れが変わった。原油先物価格の動向に神経質な地合いが続くが、この日はＷＴＩ原油先物価格が再