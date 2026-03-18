【その他の画像・動画等を元記事で観る】メインボーカル・作曲を担当する高山みなみと作詞・作曲・編曲を手掛ける永野椎菜によって1995年4月29日に結成され、『新機動戦記ガンダムW』・『名探偵コナン』他、数多くの主題歌をヒットさせてきた伝説のユニットTWO-MIX。デビュー30周年を記念するCD2作が本日発売・配信開始となった。『新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED』は、発売当時の音源がTWO-MIX 永野椎菜 監修