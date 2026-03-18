TWO-MIX、30周年記念CD本日発売！フォトスポットミッションスタート！ 　

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メインボーカル・作曲を担当する高山みなみと作詞・作曲・編曲を手掛ける永野椎菜によって1995年4月29日に結成され、『新機動戦記ガンダムW』・『名探偵コナン』他、数多くの主題歌をヒットさせてきた伝説のユニットTWO-MIX。デビュー30周年を記念するCD2作が本日発売・配信開始となった。

『新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED』は、発売当時の音源がTWO-MIX 永野椎菜 監修のもと、最新技術でリマスターされ、より鮮やかなサウンドとなった『新機動戦記ガンダムW』主題歌集の決定盤！さらには、当時テレビ放送で流れた耳馴染のあるSE（効果音）が入ったTVオンエア版も収録！最終回直前から使用されたため、本放送では数回しか流れなかった『新機動戦記ガンダムW』後期OPテーマ「RHYTHM EMOTION」は、SE（効果音）が入ったTVオンエア版が今まで発売されたことはなく、CD音源化するのは今回が初となる。また、2025年7月に、YouTube「ガンダムチャンネル」にて公開され、現在では700万再生を越えて大きな話題となっている『【30周年記念映像】新機動戦記ガンダムW-Operation30th-』のためにTWO-MIX 永野椎菜が制作を手掛けた「Main theme song 〜RHYTHM EMOTION 30th Anniversary〜」も初めて収録となる。

そして、『THE END OF THE ENDLESS WALTZ』では、『新機動戦記ガンダムW』各主題歌が30周年を迎えて新たにアップデート！当時のボーカルトラックを原音から新たに調整し、TWO-MIX 永野椎菜が全トラックを新規アレンジ制作。まさに最新ver.として主題歌が生まれ変わった30周年記念CDとなる。インストゥルメンタルの新曲「THE END OF THE ENDLESS WALTZ -PRELUDE-」は、TWO-MIX 永野椎菜が、時代を共に駆け抜けた『新機動戦記ガンダムW』という盟友に対して捧げる『新機動戦記ガンダムW』30th anniversaryテーマ曲。全6曲で紡がれる『新機動戦記ガンダムW』組曲を是非堪能してみてほしい。

ジャケットイラストは漫画『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 敗者たちの栄光』を連載し、『TWO-MIX 25th Anniversary ALL TIME BEST』でもイラストを提供した小笠原智史による描き下ろしイラストを起用。『新機動戦記ガンダムW』主題歌集の決定盤となる『新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED』では、ヒイロ・ユイとリリーナ・ドーリアンが95年に放送されたTVアニメ版のウイングガンダムと描かれる。そして各主題歌が30周年を迎えて新たにアップデートされ、TWO-MIX 永野椎菜が時代を共に駆け抜けた『新機動戦記ガンダムW』という盟友に対して捧げる『新機動戦記ガンダムW』30th anniversaryテーマ曲「THE END OF THE ENDLESS WALTZ -PRELUDE-」が収録されるアルバム『THE END OF THE ENDLESS WALTZ』ではウイングガンダムゼロ（EW）とTWO-MIXのメンバー 高山みなみと永野椎菜がイラストで共演！CD 2作を繋げると1枚のイラストになるという、まさにファン感涙の特別描き下ろしイラストとなっている。さらに、初回製造分では、ヒイロ・リリーナ、もしくはTWO-MIXが印刷されたクリアカードジャケット仕様となっており、この2枚を重ねると・・・真の1枚のイラストが浮かび上がるというギミックが隠された特別仕様。初回製造分のみのギミックなので、気になる方は是非早目にチェックしてみてほしい。

対象店舗で購入するとジャケットの描き下ろしイラストを使用した「A4クリアファイル」が先着で付いてくる。こちらも無くなり次第終了となるので、早めにチェックしよう。

また、アニメイト池袋本店 とJoshin日本橋店2Fディスクピアではフォトスポットが設置！更にシークレットミッションとして、Xに『新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED』・『THE END OF THE ENDLESS WALTZ』の感想を「#TWO_MIX30th」を付けて写真と共にポストすると抽選で10名様にジャケットデザインのステッカーが当たる特別企画も開催中。

そして、本日から配信限定で『THE END OF THE ENDLESS WALTZ STRAIGHT EDITION.』と銘打たれたアルバムも配信開始。こちらは新機動戦記ガンダムWとの周年コラボとして制作された『THE END OF THE ENDLESS WALTZ』の各楽曲を、よりTWO-MIXサウンドにチューンナップした作品。楽曲の構成やSEなど、TWO-MIX好きなら思わずにやりとうなずいてしまうような、よりクリアで美しいサウンドとなっている。その他、30周年CDには収録されていない配信限定楽曲も配信中なので、是非楽しんでみてほしい。

●リリース情報

『新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED』

TWO-MIX

2026年3月18日発売



定価：￥2750（税込）

品番：KICS-4241

初回製造分【クリアカードジャケット仕様】

＜収録内容＞

M1. JUST COMMUNICATION

M2. RHYTHM EMOTION

M3. WHITE REFLECTION

M4. LAST IMPRESSION

M5. JUST COMMUNICATION〈1995-TV ON AIR EDITION-〉

M6. RHYTHM EMOTION 〈1996-TV ON AIR EDITION-〉

M7. Main theme song 〜RHYTHM EMOTION 30th Anniversary〜（新機動戦記ガンダムW-Operation30th-）

※全曲：30th Anniversary DIGITALLY REMASTERED

購入者特典：A4クリアファイル（新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED Ver.）

※先着。対象店舗はこちら

https://www.kingrecords.co.jp/img/usr/2cr/4/0318_twomixGundam_KICS-4241_tennmei.pdf

購入はこちら

https://king-records.lnk.to/GW-TWO-MIX

『THE END OF THE ENDLESS WALTZ』

TWO-MIX

2026年3月18日発売



定価：￥3300（税込）

品番：KICS-4242

初回製造分【クリアカードジャケット仕様】

＜収録＞

M1. THE END OF THE ENDLESS WALTZ -PRELUDE-（『新機動戦記ガンダムW』30th Anniversary Theme）

M2. JUST COMMUNICATION -EW-

M3. RHYTHM EMOTION -EW-

M4. WHITE REFLECTION -EW-

M5. LAST IMPRESSION -EW-

M6. THE END OF THE ENDLESS WALTZ -FINALE-

購入者特典：A4クリアファイル（THE END OF THE ENDLESS WALTZ Ver.）

※先着。対象店舗はこちら

https://www.kingrecords.co.jp/img/usr/2cr/4/0318twomix_theend_KICS-4242_tennmei.pdf

購入はこちら

https://king-records.lnk.to/THEENDLESSWALTZ

フォトスポット＆シークレットミッション

開催店舗

・アニメイト池袋本店

・Joshin日本橋店2Fディスクピア

設置期間

2026年3月17日（火）〜3月30日（月）閉店時迄

※設置期間は予告なく変更・中止になる場合があります。予めご了承ください。

詳細はこちら

https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16682/

●配信情報

「WHITE REFLECTION -Snow White-（TWO-MIX feat. Hikaru.M）」

緑川光

配信中



配信リンクはこちら

https://king-records.lnk.to/WRSW_M

「JUST COMMUNICATION -PREVENTER WIND-」

配信中

※配信限定

＜収録内容＞

M1. JUST COMMUNICATION -PREVENTER WIND-

M2. WHITE REFLECTION -SNOW WHITE II-

関連リンク

TWO-MIX 30周年公式Twitter

https://x.com/TWO_MIX25th