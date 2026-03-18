阿里巴巴（アリババ）集団は17日、世界初の企業向け人工知能（AI）ネイティブ（AIがシステムに自然に組み込まれた）ワークプラットフォーム「悟空」を発表した。これにより、あらゆるチームや企業は24時間稼働する「AIエージェントチーム」を手に入れられるようになる。「悟空」は独立したアプリケーションで、同日から招待によるテストを開始し、2000万社を超える企業・機関の利用する阿里巴巴傘下のスマートテレワークプラットフ