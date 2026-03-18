あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が新商品「飲むストロベリッぺ」と「飲むバニラッぺ」の2種類を3月18日に販売開始しました。新商品は「スシローカフェ部」の新作。「混ぜて楽しむひんやりスイーツ“フラッペ”」がコンセプトで、両商品は第1弾として販売されます。【写真】しなこが“まぜまぜ”フラッペを飲む姿がかわいすぎる！しなこ“監修”「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」