あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が新商品「飲むストロベリッぺ」と「飲むバニラッぺ」の2種類を3月18日に販売開始しました。新商品は「スシローカフェ部」の新作。「混ぜて楽しむひんやりスイーツ“フラッペ”」がコンセプトで、両商品は第1弾として販売されます。

【写真】しなこが“まぜまぜ” フラッペを飲む姿がかわいすぎる！ しなこ“監修”「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」も

「飲むストロベリッぺ」は、牛乳にストロベリーのシャーベット、ゴロゴロとしたイチゴソースを混ぜて楽しむ一品です。イチゴのフレッシュ感と、飲みごたえがありつつもさっぱりとした後味を感じられる味わいに仕上がっています。

「飲むバニラッぺ」は牛乳とバニラ風味のシャーベットを混ぜて楽しむスイーツ。よく混ぜることで、バニラと牛乳のコクを楽しめます。

「飲むストロベリッぺ」は4月5日までの販売で、なくなり次第、終了となります。価格は270円〜（以下、税込み）。「飲むバニラッぺ」は通常販売で250円〜です。

フラッペの販売にあたり、原宿系動画クリエイターでアーティストのしなこさんが「“まぜまぜ”フラッペ宣伝部長」に就任。しなこさんが出演する動画「フラッペぺぺぺダンス」編と「フラッペのおいしい食べ方」編の2種類が公開されました。4月8日にしなこさんが監修した新商品「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」が販売される予定になっています。

3月18日、東京都内で行われた「飲むストロベリッぺ」と「飲むバニラッぺ」の発表会に、しなこさん、スシローカフェ部でパティシエの内平愛理さんと作田潤一さんが出席。内平さんは、新商品について「お客さまご自身にひと手間を加えてもらいながら、楽しめるスイーツを、と思って開発しました」と経緯を説明。続けて、「機械化せず、手作りで、出来たて（のフラッペ）を楽しんでいただけるのが特徴になっています。手作りのため、優しく混ぜることができ、（イチゴの）果肉などをつぶすことがない。一口ごとに色や味のグラデーションが楽しめるようになっています。今後のスシローの“柱”のような商品になってくれればと思っています」とコメントしていました。

「“まぜまぜ”フラッペ宣伝部長」に就任したしなこさんは、昔から家族で週に1回、スシローへ通い「サーモン」が大好きだと告白しつつ、スシローとコラボしたことについて「夢みたいだと思いました！ うれしなこ！」と大喜び。発売予定の「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」については、「皆さんに愛されるフラッペを作りたいと思って頑張りました。味はもちろんですが、カラーリングにもこだわりました。“まぜまぜタイム”を動画や写真に撮って思い出にしてくれたらうれしいです。一回飲んだらハマると思います。自信があります！」と語りました。

動画では、しなこさんがダンスを披露しており、撮影について聞かれたしなこさんは「何回でも踊るつもりでしたが、1回でOKでした。たくさん練習してよかったです。うれしかった（笑）」と語り、笑顔。ダンスについては「腰を振ったり、混ぜたりする（振りがある）ので、まねしてほしいです。ウインクもまねして写真を撮ったりしてくれたら、うれしいです」と話していました。

※価格は店舗によって、異なります。「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」の詳細は4月7日に発表される予定です。