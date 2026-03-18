NTT東日本は3月18日、電話自動応対サービス「おまかせAIでんわ」を4月20日(月)より提供開始することを発表した。同サービスは、固定電話に入った留守番電話の録音内容をAIが自動で文字起こし、要約し、要点を整理して表示することで、用件を迅速に把握できるようになる。さらに、留守番電話ごとの対応メモの記録や対応状況の管理も可能であり、折り返し漏れや対応忘れの防止にもつなげる。これにより、電話対応業務の負担軽減を支