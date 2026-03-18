第一三共ヘルスケアの解熱鎮痛薬ブランド「ロキソニン」は、鷗友学園女子中学高等学校にて「生理痛について“学び・考える授業”」を3月9日に実施した。本授業はティーン世代が生理と正しく向き合うことを目的とした「みんなの生理痛プロジェクト for TEEN」の一環で、高校1・2年生の計469名が参加したという。「みんなの生理痛プロジェクト for TEEN」○事前アンケートを基にした対話型の授業「みんなの生理痛プロジェクト