今日18日から明日19日にかけて、低気圧や前線が日本付近を通過します。ほぼ全国で気圧が下降して、影響度が大きくなるでしょう。頭痛やめまいなどに注意が必要です。来週のはじめにかけて、気圧が上昇と下降を繰り返すでしょう。低気圧と高気圧が交互に通る向こう一週間、低気圧や前線と、移動性の高気圧が、日本付近を交互に通っていきます。今日18日(水)は、四国と本州、北海道で気圧が下降し、近畿や東海をはじめ太平洋側の地域