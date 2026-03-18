サンワサプライは3月16日、アクリルスタンドやフィギュアなどの小物を飾れる「推し活マウス（400-MAWB217シリーズ）」を発売した。カラーはブラック、ホワイトの2色で、価格は4980円。●本体後部にディスプレースペースを配置新製品は、本体後部に透明カバーのディスプレースペースを設けたワイヤレスマウス。小型のアクリルスタンドやフィギュア、缶バッジなど、お気に入りの推しグッズをレイアウトできる。本体デザインに