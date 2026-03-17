イマオコーポレーションは3月16日に、同社が日本総輸入元を務めるドイツ発の折りたたみ傘ブランド「Knirps（クニルプス）」の、新プロダクト「X4U（エックスフォーユー）」の販売を開始した。カラーは、Black、Navy、Sesame、Lakeの4色。価格は8250円。●3月16日は「折りたたみ傘の日」「X4U」は、20年以上愛され続けるケース入り傘の象徴である「X1」と、ブランド史上最軽量を誇る世界的人気モデル「US.050」の成功を1つに結