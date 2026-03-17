WBC準決勝・イタリア―ベネズエラワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は16日（日本時間17日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準決勝で世界ランク5位のベネズエラが14位のイタリアに4-2で逆転勝ち。侍ジャパンが準々決勝で屈した中南米の強豪が史上初の決勝進出を果たし、配信する「Netflix」の中継も大いに盛り上がった。そんな中、試合後のCM明けに突然映し出された人物にネットが騒然となった。ベネズエ