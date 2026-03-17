WBC準決勝・イタリア―ベネズエラ

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は16日（日本時間17日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準決勝で世界ランク5位のベネズエラが14位のイタリアに4-2で逆転勝ち。侍ジャパンが準々決勝で屈した中南米の強豪が史上初の決勝進出を果たし、配信する「Netflix」の中継も大いに盛り上がった。そんな中、試合後のCM明けに突然映し出された人物にネットが騒然となった。

ベネズエラの勝利で終わった試合後、グラウンド内の両チームの表情を映していた中継はいったんCMに入った。

そして、CM明け、画面に映し出されたのは嵐の二宮和也だった。今大会、スペシャルサポーターを務め、1次ラウンドの侍ジャパンの試合は全試合東京ドームから生出演。アンバサダーの俳優・渡辺謙とともに試合前後の番組を進行した。ただ、日本が準々決勝を戦った14日（同15日）は札幌での嵐のライブと重なり、この日から“復帰”した格好。試合前は姿がなかったため、試合中に到着したものとみられる。

渡辺から「おかえり、ニノ」と声をかけられ、解説の上原浩治、高橋由伸とともに進行。出演したアラエスへのインタビューも務めた。

突然、二宮の顔のアップが映り、X上には「ニノさんWBC予選までかと思ったら戻ってきとるのか！？体力オバケ！！」「試合開始前のコーナーには居なかったから、もしかして試合中に到着して球場へ直行…？？？」「あれニノさん札幌からすぐ？」「WBCニノくんいてビックリした…」「忙し過ぎん？」「え、ニノさん現地にいるの！？ 札幌でライブやってたよね？？」と仰天する声が相次いだ。



（THE ANSWER編集部）