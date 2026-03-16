3月も折り返し。今週の後半は、関東から九州で桜の開花ラッシュとなりそうです。お天気のいい日にはSNS映えのするスイーツ片手に、近所のお花見スポットまで足をのばしてみてはいかがでしょうか？2026年3月の新作5品まとめ(3月17日発売予定)本記事では、ファミリーマートで3月17日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。ファミリーマート2026年3月のスイーツ新商品まとめ濃厚な味わいのチョコデニッシュ、