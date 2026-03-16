中国に拠点を置くテレビメーカーのTCLが、自社製品を「QLED(量子ドットLED)」対応として販売しているにもかかわらずQLEDに必要な基準を満たしていないとして、不正競争防止法違反の判決を下されたことが分かりました。German court orders TCL to halt QLED TV ads over false claims - The Korea Timeshttps://www.koreatimes.co.kr/business/tech-science/20260305/german-court-orders-tcl-to-halt-qled-tv-ads-over-false-clai