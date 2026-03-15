俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）が新キャストを解禁し、ネット上で大きく注目を集めている。【写真あり】黒幕か？出演解禁で衝撃が走った”大物キャスト”新たに出演が解禁されたのは、歌舞伎俳優・市川團十郎。日曜劇場への出演は今作が初となり、物語の最終章で重要な役割を担う大物政治家・真北弥一を演じる。ファンからは「遂にクジラが判明」「めっちゃ豪華なキャスティン