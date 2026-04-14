俳優の松山ケンイチが１４日、Ｘを更新。アカウント名を変更し、またもネットを混乱させている。松山はＸのアカウント名を「火曜ドラマ鮨リブート毎週火曜よる１０時放送」に変更。１４日午前の投稿で、３月に終了したＴＢＳ系日曜劇場「リブート」のＸに対して「リブート公式！いつまでおかわりやってんだ！君たちが暴れているせいで未だにリブートの事言われるよ感謝祭の時も今田さんに言われたよもうケーキ職人じゃなくて鮨