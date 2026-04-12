俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場GIFT』（毎週日曜 後9：00）の第1話が、12日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】役者すごい…ネットが手に汗握ったシーン車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がける。激しい接触が許され“マーダーボール”とも呼ばれる競技の