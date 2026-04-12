ディーン・フジオカ主演の連続ドラマ「ＬＯＶＥＤＯＮＥ（ラブドワン）」（水曜、後１０・００）が８日、スタートした。アメリカで数多くの検視を担当してきた変わり者の天才法医学者・水沢真澄（ディーン・フジオカ）が、圧倒的な観察力と独自の視点で死因を究明する物語。所轄の敏腕刑事・堂島穂乃果を演じているのが山口紗弥加。ＴＢＳ日曜劇場「リブート」で早瀬夏美を好演したばかり。今回は鋭い眼光で容疑者を追い詰め