3月29日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場『リブート』の公式インスタグラムが12日に更新され、Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架にまつわる裏話が公開された。撮影直前に出演が決まったというエピソードに、視聴者から驚きと称賛の声が集まっている。【写真あり】「マジ!?」”新事実”が判明した主要キャスト同作は鈴木亮平が主演を務め、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事として生きる