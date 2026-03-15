プレミアリーグ第30節ウェストハム対マンチェスター・シティの一戦は1-1のドローに終わった。シティは前節ノッティンガム・フォレスト戦に続いて痛恨のドローに。ウェストハム戦では総シュート21本を記録するも、相手の強固な守備を崩し切ることはできなかった。同節で首位のアーセナルはエヴァートンに勝利しており、勝ち点差は「9」にまで広がってしまった。シティは消化試合数が1試合少なく、アーセナルとの直接対決が残ってい