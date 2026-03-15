◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパン・伊藤大海投手（２８）＝日本ハム＝が１点リードの６回から救援登板し、逆転を許した。アブレイユ（レッドソックス）に特大３ランを被弾した。この回は先頭のトーバー（ロッキーズ）に右前打を許すと、続くトーレス（タイガース）には左前打でヒットエンドランを決められて無死一、三塁。７番アブレイユには１４６キロ直球