リンクをコピーする

ダラス・マーベリックス vs クリーブランド・キャバリアーズ日付：2026年3月14日（土）開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）最終スコア：ダラス・マーベリックス 105 - 138 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのダラス・マーベリックス対クリーブランド・キャバリアーズがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。