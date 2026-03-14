WBC準々決勝■ドミニカ共和国 10ー0 韓国（日本時間14日・マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が13日（日本時間14日）に行われ、ドミニカ共和国代表が韓国に10-0（7回コールド）で勝利し、3大会ぶりとなる4強入りを果たした。2回、相手先発の柳賢振から先頭ゲレーロJr.が四球で出塁すると、1死からカミネロが左翼線へボールを運び、守備がもたつく間にゲレーロJr.が本塁へヘッドスライディン