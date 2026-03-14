WBC準々決勝

■ドミニカ共和国 10ー0 韓国（日本時間14日・マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が13日（日本時間14日）に行われ、ドミニカ共和国代表が韓国に10-0（7回コールド）で勝利し、3大会ぶりとなる4強入りを果たした。

2回、相手先発の柳賢振から先頭ゲレーロJr.が四球で出塁すると、1死からカミネロが左翼線へボールを運び、守備がもたつく間にゲレーロJr.が本塁へヘッドスライディングし、タッチを避けて生還した。その後も内野ゴロ、タティスJr.の適時打で3点を先取した。

3回にはソトが安打で出塁すると、ゲレーロJr.の中堅への二塁打で一気にホームへ。アウトのタイミングだったがタッチをかいくぐり、チャレンジの結果セーフ判定となった。

その後もマチャドの適時打、2度の押し出し四球でこの回4点を追加した。

試合は4回から両軍ゼロ行進が続いたが、7回にドミニカ共和国はウェルズに3ランが飛び出し10点目に。コールドゲームとなった。

ドミニカ共和国は優勝した2013年の第3回大会以来、3大会ぶりの4強入りとなった。米国-カナダの勝者と15日（同16日）に準決勝を戦う。（Full-Count編集部）