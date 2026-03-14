俳優の井内悠陽、ICExの阿久根温世が13日、都内で行われたフジテレビの動画配信サービス・FODのオリジナルドラマ『コントラスト』(FODで全8話一挙配信 ※第1〜3話無料)の完成披露試写会に登壇。作品の見どころや撮影時のエピソードを語った。(左から)井内悠陽、阿久根温世青春ラブストーリーの同ドラマは、itzによる同名の人気BLコミックを原作に、学年イチの人気者と成績トップクラスの秀才という対照的な2人の青年が惹かれ合って