「第49回日本アカデミー賞授賞式」が13日、都内で開催され、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が最優秀アニメーション作品賞を受賞。メガホンをとった外崎春雄監督は、携わった関係者、スタッフ、映画を観てくれたファンへの感謝を述べていた。【動画】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ファイナルPV『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃