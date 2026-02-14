(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable アニメ『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の新たな上映形態として、「4DX -呼吸強化版（激闘）-」が2月20日より全国の4DXシアターで公開される。昨夏に期間限定で先行上映され、その後全国62館で展開された4DX版をベースに、演出プログラムを全面的に再構成。キャラクターが繰り出す「呼吸」の体感強度を極限まで高めた内容となっている。今回の「